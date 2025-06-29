Хоккеист, отказавшийся возвращаться в Украину, будет выступать в Польше

Polski Hokej. Глеб Варава в матче против сборной Польши

23-летний защитник национальной команды Украины Глеб Варава перешел из одесского «Шторма» в команду-дебютантку польской Экстралиги – «Полонию» из Бытома. Об этом сообщают информационные ресурсы клуба.

Варава – воспитанник кременчугского хоккея. В сезоне-2018/19 он выступал в Эстонии, за юношескую команду «Пантер», но вернулся домой и в 2020-м стал чемпионом Украины в составе «Кременчуга». В общей сложности за команду родного города Глеб провел неполных пять сезонов, выигрывал с ней, кроме золота, бронзу и два серебра национального чемпионата, пока в ноябре 2023-го не был обменян на Дмитрия Попережая в херсонский «Днепр». Со «щуками» Варава стал бронзовым призером национального первенства-2023/24, а затем вместе с большинством партнеров по команде перешел в ряды новосозданного одесского «Шторма». С которым сразу выиграл свой второй трофей – Кубок Украины и дошел до полуфинала чемпионата.

Фото Ирины Василенко. Президент ФХУ Сергей Мазур вручает Вараве медаль победителя Кубка Украины

Всего в чемпионатах Украины Варава провел 204 матча, забросил 29 шайб и отдал 68 ассистов.

В январе этого года Варава стал в составе студенческой сборной Украины бронзовым призером Всемирной универсиады, на которой он в семи матчах забросил 3 шайбы и отдал 3 результативных передачи.

В национальную сборную Украины Глеб впервые вызывался в 2022-м, а в этом году представлял страну на чемпионате мира в дивизионе 1А, где наши хоккеисты выступили успешно – заняли третье место. Варава отыграл все пять матчей, а сразу после них стал участником скандала, откровенно не согласившись возвращаться в Украину. По информации Sport.ua, намерение представителей Федерации хоккея Украины удержать Глеба столкнулось с вызовом полиции. В итоге хоккеист остался в Румынии и теперь нашел себе команду в Польше.

Ранее игроком «Полонии» из Бытома стал еще один игрок сборной Украины. Голкипер Богдан Дьяченко переехал в Польшу из киевского «Сокола». Возглавляет «Полонию» белорусский диссидент Андрей Гусов. Кроме двух украинцев, из легионеров клуб подписал двух белорусов – голкипера Матвея Кузнецова и форварда Кирилла Ястребова. Еще один воспитанник белорусского хоккея Евгений Каменев уже имеет польское гражданство и даже выступал за сборную этой страны. Кроме того, за «Полонию» будут выступать еще два иностранных нападающих – финн Миро Лехтимяки и казахстанец Андрей Буяльский, которого на драфте НХЛ-2021 под общим 92-м номером выбирали «Колорадо Эвеланш». Последним клубом Буяльского был узбекский «Хумо», выступающий в чемпионате Казахстана.

Варава – не первая потеря «Шторма» в это межсезонье. Ранее в «Сокол» перешел один из пападающих. Также в команде сменился главный тренер.

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