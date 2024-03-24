Украинка Ягупова выиграла Кубок Испании по баскетболу в составе Валенсии

Украинка помогла Валенсии впервые в истории выиграть Кубок Королевы Испании

Украинская баскетболистка Алина Ягупова стала победительницей Кубка Испании в составе Валенсии. Команда украинки впервые в истории выиграла Кубок Королевы Испании.

В финальном матче турнира Валенсия обыграла Сарагосу 77:53. Украинка за 34 минуты на площадке набрала 17 очков (3/12 двухочковых, 3/6 трехочковых, 2/3 штрафных), сделала 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

Всего в трех матчах Кубка Королевы Ягупова за 26.3 минут набирала в среднем 16.3 очка, 5.0 подбора, 1.0 передачу и 2.3 перехвата.

Напомним, Ягупова в начале этого года подписала контракт с испанским клубом до конца нынешнего сезона. В конце декабря Ягупова покинула турецкий Чукурова Мерсин. Трехлетнее соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне Алина стала победительницей Евролиги. Также украинка входила в символическую сборную европейского турнира и дважды становилась MVP женской Евролиги.

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