Дёкереш возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас в текущем сезоне

Швед даже обогнал Кейна

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Шведский нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дёкереш возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас в сезоне 2023/24. 25-летний форвард за 39 матчей выдал 14 ассистов и забил 36 голов в текущем розыгрыше, вместе — 50.

По этому показателю он даже опережает Кейна, правда англичанин имеет на 4 меньше сыгранных матча, а его общий результат — 49 результативных действий. Третья позиция за Килианом Мбаппе с результатом в 46 голевых действий за 37 матчей. Четвертый Люк де Йонг, у него 45 за 40 сыгранных матчей. Закрывает топ 5 Эрлинг Холанд, у которого на счету 35 действий по системе гол+пас за 34 матча.

Недавно сообщалось, что лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении шведского нападающего.

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