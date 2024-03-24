Президент WBO отверг предложение о шести судьях во время боя Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Президент WBO Пако Валькарсель высказался решительно против предложения президента WBC Маурисио Сулейман о назначении шести судей на бой Фьюри – Усик.

«Эта тема обсуждалась среди санкционирующих организаций. Я не думаю, что это предложение что-то добавит к боксу, потому что судьи должны быть компетентными, и трех судей вполне достаточно. Я не согласен с этим предложением», – сказал Валькарсель.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. Уже известно, когда запланирован реванш.

sport.ua