Сенсация от Турки Аль-Шейха. Чемпион мира проведет три титульных поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх продолжает инвестировать огромные деньги в бокс. Руководитель Riyadh Season решил начать сотрудничество с чемпионом мира в крузервейте – непобежденный австралиец Джей Опетая (28–0, 22 КО) может провести три титульных поединка подряд под крылом саудовского функционера.

Аль-Шейх предлагает Джею, который владеет титулом IBF выйти в январе против чемпиона мира по версии WBC Баду Джека (29–3–3, 17 КО) из Швеции, чтобы объединить два пояса.

После этого Опетая должен выйти на ринг против мексиканца Хильберто Рамиреса (48–1, 30 КО), который владеет поясами WBO и WBA. В этом противостоянии определится абсолютный чемпион мира в крузервейте. Дальше Опетая сразится с Дэвидом Бенавидесом (30–0, 24 КО) – американец является чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе, однако готов подняться в другой дивизион, чтобы встретиться с австралийцем.

Опетая подтвердил, что заинтересован в сотрудничестве с влиятельным саудовским функционером, и в ближайшее время проведет с ним встречу, в ходе которой обсудят условия дальнейшего соглашения.

Стоит отметить, что для начала Джею необходимо победить 6 декабря в Австралии – он выйдет на ринг против малоизвестного немецкого боксера Хусейна Джинкары (23–0, 19 КО), чтобы провести защиту своего титула.

