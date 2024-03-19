«Сбросил ржавчину». Известный промоутер оценил победное возвращение Джойса

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал победу бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом дивизионе Джо Джойса в бою против Кеша Али.

«Джо возвращался после двух поражений. Я думаю, что ему понадобилось какое-то время, чтобы найти свой ритм, свою магию. В конечном итоге он сделал то, что должен был сделать. Мне кажется, что если бы Джойс начал прессинговать раньше, то быстрее бы финишировал Али, но он победил досрочно и сбросил с себя ржавчину. Теперь Джо двигается дальше.

Есть ли шансы у Джойса на мировом уровне? Я думаю, что есть вариант с отличным реваншем между ним и Джозефом Паркером. После него мы все узнаем», – заявил Уоррен.

Как известно, в минувший уик-энд в рамках вечера бокса от Queensberry Promotions в Бирмингеме Джойс выиграл у Али в десятом раунде.

sport.ua