Реал Мадрид подал жалобу на арбитра из-за того, что он игнорировал оскорбления в адрес Винисиуса

Клуб объявил об иске против Хуана Мартинеса Мунуэру
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Мадридский "Реал" объявил, что подал жалобу на арбитра Хуана Мартинеса Мунуэру из-за того, что он не вмешался, когда Винисиуса оскорбляли во время матча против "Осасуны".
"Коллега добровольно и намеренно проигнорировал оскорбления и раздраженные возгласы, которые неоднократно звучали в адрес Винисиуса, несмотря на то, что наши игроки предупреждали его об этом, когда звучали оскорбления
Реал Мадрид снова осуждает эти насильственные атаки расизма, дискриминации и ненависти и требует принять необходимые меры, раз и навсегда, чтобы искоренить насилие, от которого страдает наш игрок", — говорится в заявлении клуба.
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