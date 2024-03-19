Карлос Алькарас: «Для меня много значит этот трофей, так как последние два месяца мне было тяжело, мне не нравилось выходить на корт»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пообщался с журналистами после своей победы над Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс

— Вы первый игрок, который защитил титул в Индиан-Уэллс после Новака Джоковича в 2016 году. Что вы чувствуете по этому поводу?

— Это здорово. Это никогда не бывает легко. Я думаю, что это еще сложнее, когда это «Мастерс». Я очень счастлив, что показал действительно хороший теннис на этом турнире. Это действительно особенное место для меня. Да, очень рад, что смог защитить титул здесь.

— Какой самый важный урок вы вынесли из этого турнира?

— Что вы можете преодолеть все проблемы, которые у вас есть. Не имеет значения, какие именно. Если ты веришь в себя, имеешь действительно хорошую команду, упорно работаешь, то можно изменить любую ситуацию.

— Прошло девять месяцев с тех пор, как вы выиграли титул, во что, я думаю, многие не поверили бы, учитывая ваш послужной список. Когда вы реализовали сегодня матчбол, можете ли вы выразить словами свои чувства и эмоции?

— Ну, да. Это трудно передать словами, потому что у меня были очень тяжелые месяцы. Скажем, последние два месяца мне было трудно найти себя, мне не нравилось выходить на корт. Я не был собой на корте последние где-то 2-3 месяца, поэтому мне было тяжело. Для меня много значит взять этот трофей, выиграть этот турнир, потому что я преодолел много проблем в голове, много проблем физически. Это было так необычно. И не потому, что я не выигрывал турниры после Уимблдона.

Для меня это не имеет значения. Дело в ощущениях, как я уже говорил. Для меня неважно, выигрываю я турниры или нет. Я получаю удовольствие от игры в теннис, когда выхожу на корт и показываю свою игру. Это единственное, что имеет значение. Поэтому я очень, очень рад выиграть этот трофей, потому что я нашел себя на этом турнире, и мне было очень, очень хорошо.

• Обзор финала Карлос Алькарас — Даниил Медведев в Индиан-Уэллс (ВИДЕО)

— Получали ли вы меньше удовольствия от пребывания на корте, когда не выигрывали титулы?

— Это был действительно сложный период после Уимблдона. Я не мог найти свой стиль, свою игру, но в любом случае, после Уимблдона я наслаждался действительно хорошей американской серией. В Пекине и Шанхае я выступил довольно хорошо. В конце года я играл не очень хорошо, но это не имело значения, потому что я все равно получал удовольствие. Только последние несколько месяцев мне было тяжело, потому что я не находил себя. Я старался получать удовольствие на корте. Моя семья, моя команда, близкие мне люди говорили мне об этом, о том, что со мной произошло, что я не улыбаюсь так часто, как раньше. Так что это был сложный период, но после Уимблдона я еще наслаждался своим временем на корте.

— Во многих ваших матчах мы видели эти ваши креативные розыгрыши. Как вам это удается? Вам удается предвидеть такое? Это ваш атлетизм? Креативность?

— Я стараюсь играть такие розыгрыши. Это дает мне дополнительную мотивацию. Вот почему я стараюсь найти какие-то удивительные удары, невероятные розыгрыши. Такие розыгрыши дают мне дополнительную мотивацию продолжать идти вперед, показывать действительно хороший теннис. Я думаю, что для тенниса также очень полезно проводить такие матчи, играть такие розыгрыши для людей, которые обычно не смотрят теннис. Так я пытаюсь заставить их начать смотреть теннис. Я думаю, что это здорово.

Я всегда говорю, что играю лучше с улыбкой на лице, и такие розыгрыши, не имеет значения, выигрываю я их или проигрываю, они все равно вызывают улыбку на моем лице. Я думаю, что это помогает мне продолжать улучшать свою игру в матче и показывать свой лучший теннис. Я не знаю, то ли это мое предвидение, то ли скорость, думаю, что это сочетание обоих этих компонентов. Но временами мне это удается довольно хорошо.

btu.org.ua