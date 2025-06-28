Истборн. Джоинт за два с половиной часа победила Эалу в решающем матче

Майя Джоинт стала новой чемпионкой на турнире WTA 250 в Великобритании



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Майя Джоинт (Австралия) – Александра Эала (Филиппины, Q) 6:4, 1:6, 7:6(10)

Австралийская теннисистка в решающем сете проигрывала со счетом 2:4, а на тай-брейке 2-5, по ходу которого отыграла еще четыре матчбола.

Путь к титулу:

R32: Онс Жабер (Тунис) 7:5, 6:2

R16: Эмма Радукану (Великобритания, 7) 4:6, 6:1, 7:6(3)

QF: Анна Блинкова (-) 6:4, 7:5

SF: Анастасия Павлюченкова (-) 7:5, 6:3

FR: Александра Эала (Филиппины, Q) 6:4, 1:6, 7:6(10)

Майя Джоинт сегодня сыграла второй финал на уровне Тура в карьере и одержала вторую победу. В мае 19-летняя австралийка стала чемпионкой на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате.

Также напомним, что Александра Эала – первая филиппинская теннисистка, которая сыграла в финале турнира WTA.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua