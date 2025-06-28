Ландо Норрис: Хороший был круг, это точно!

Ландо Норрис выиграл квалификацию на Red Bull Ring, и это уже третий поул гонщика McLaren в сезоне и 12-й в карьере. Оскару Пиастри не повезло, на трассе появились жёлтые флаги, и от второй попытки австралийцу пришлось отказаться. Он начнёт Гран При Австрии с 3-й позиции.

Ландо Норрис (1-й): «Хороший был круг, это точно! Первая попытка в финальной сессии тоже получилась неплохо, но я знал, что было несколько мест по ходу круга, где, если действовать правильно, можно отыграть довольно много времени, и в итоге мне это удалось.

Я действовал так, как запланировал, а когда я что-то планирую, и всё идёт как надо, то обычно результат очень радует. Так что я доволен, день складывается хорошо, да и весь уик-энд в целом пока идёт неплохо, поэтому будем надеяться, что мы сможем удержаться на этом уровне.

Сезон долгий, и сейчас я хочу насладиться моментом, тем более что в некоторых предыдущих квалификациях у меня были сложности. Но сейчас я доволен собой, поскольку мне удалось поехать такой круг и показать такой результат. Всё это воодушевляет, ведь я хочу многое доказать самому себе – надеюсь, сегодня этому положено начало».

Оскар Пиастри (3-й): «Проблема в том, что я не смог начать решающую попытку, и это факт. В последнем повороте развернуло машину Пьера Гасли, поэтому я не смог даже начать свой второй круг. Но Ландо очень быстрый с самого начала уик-энда, и опередить его было бы непросто, но думаю, что темп машины в тот уик-энд запросто позволял бороться за первый стартовый ряд.

Всегда приходится переживать, если у мебя даже не было такого шанса, но и при старте с третьей позиции можно провести хорошую гонку. Просто иногда день складывается не так, как надо. Но вообще в этот уик-энд мы показываем очень уверенный темп.

Ferrari тоже очень неплохо смотрятся, что стало своего рода сюрпризом, но завтра у нас ещё будут возможности. Могу заверить, что финишировать третьим в мои планы не входит».

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