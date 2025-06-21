Брэд Питт протестировал McLaren Формулы 1 в Остине

Звезда Голливуда Брэд Питт принял участие в частных тестах Формулы 1 вместе с McLaren в Остине.

На следующей неделе в мировой прокат выходит художественный фильм F1, в котором Питт играет персонажа Сонни Хейса – ветерана автоспорта, вернувшегося в Формулу 1. Поскольку съёмки картины проходили во время реальных гоночных уик-эндов, Питт в последние несколько лет регулярно появлялся в паддоке и пилотировал модифицированную для фильма машину Формулы 2.

В четверг Брэд Питт смог проверить свои возможности за рулём настоящей машины Формулы 1 на трассе COTA в Остине, которая с 2012 года принимает Гран При США. Команда McLaren организовала для Питта тесты за рулём MCL60 – машины 2023 года.

Пресс-служба McLaren пока не стала сообщать подробности, ограничившись в социальных сетях одной фотографией гоночного комбинезона с инициалами Брэда Питта и подписью «День Сонни в Остине».

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