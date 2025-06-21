Ноттингем. Кесслер остановила победную серию Бултер, Шрамкова обыграла Носкову в четвертьфинале

На турнире WTA в Великобритании известна вторая полуфинальная пара



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Кэти Бултер (Великобритания, 8) 6:3, 3:6, 6:4

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Линда Носкова (Чехия, 7) 3:6, 6:4, 6:4

Маккартни Кесслер прервала беспроигрышную серию Кэти Бултер, которая выигрывала титул в Ноттингеме предыдущие два сезона. Американка четвертый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA и впервые на травяном покрытии. Теннисистка попробует пробиться в свой четвертый финал в Туре.

Ребекка Шрамкова также проведет четвертый полуфинал на уровне Тура (первый с октября 2024 года) и впервые дошла до этой стадии на траве. В предыдущих полуфиналах соревнований WTA словачка одержала победу.

Кесслер и Шрамкова дважды встречались в этом сезоне: в январе американка выиграла на харде на турнире WTA 250 в Хобарте, а в мае словацкая теннисистка взяла реванш на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua