Новичок Барселоны: Считаю себя смелым вратарем и обладаю хорошими рефлексами

Новый голкипер "Барселоны" Хоан Гарсия высказался о подписании контракта с испанским грандом.

"Я действительно счастлив. Хочу продолжать расти как вратарь и, конечно, много выигрывать, достигать отличных результатов с командой – именно поэтому я сюда перешел.

Считаю себя смелым вратарем, которому нравится помогать команде во всех ситуациях. Считаю, что у меня хорошие рефлексы, а в игре на втором этаже я тоже стараюсь внести свой вклад и помочь всем, чем могу", — сказал футболист.