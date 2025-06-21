Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Головкин

Бывший абсолютный чемпион мира Геннадий Головкин высказался о силе удара своего бывшего соперника мексиканца Сауля Альвареса.

«Я помню удар Канело. Знаете, это было не так уж сильно. Это было что-то вроде пощечины, наверное. Он не делал тогда ничего особенного», – сказал Головкин.

Головкин провел с Альваресом три боя, первый завершился вничью, а два следующих – победой Альвареса по решению судей.

Ранее суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

sport.ua