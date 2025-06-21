Команда Mercedes отчиталась о рекордной прибыли

Команда Mercedes Формулы 1 опубликовала финансовые результаты за 2024 год. В прошлом сезоне, который стал последним для Льюиса Хэмилтона в команде из Брэкли, в Mercedes получили рекордную прибыль.

После уплаты налогов прибыль команды составила рекордные 120 344 000 фунтов стерлингов, что на 36 498 000 больше, чем в 2023 году. В финансовом отчёте, подписанном Тото Вольффом, сказано, что в 2024-м доходы команды от спонсорства и лицензионных отчислений выросли более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Оборот команды вырос на 89 575 000 фунтов стерлингов, составив 636 025 000 фунтов стерлингов. По сравнению с 2023-м в прошлом году расходы команды увеличились с 413 671 000 фунтов стерлингов до 448 793 000 фунтов стерлингов. Такой рост связан с проведением двух дополнительных Гран При в 2024-м по сравнению с 2023-м.

В 2024 году команда Mercedes заплатила налоги на сумму 42 702 000 фунтов стерлингов.

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