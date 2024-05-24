Габриэле Мини выиграл квалификацию Формулы 3 в Монако

Гонщик команды Prema Габриэле Мини показал лучшее время в квалификации четвёртого этапа сезона Формулы 3 в Монако. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Кристиан Мэнселл из ART GP.

Формула 3 второй раз в новейшей истории приехала в Монако. Круг городской трассы слишком короткий (3337 метров), поэтому чтобы все 30 гонщиков смогли проехать попытки, не мешая друг другу, их разделили на две группы, в распоряжении каждой из которых отводилось по 16 минут. Первую «Группу А» составили гонщики с чётными номерами, вторую «Группу B» – с нечётными.

Распределение позиций на старте воскресной гонки претерпело изменения вслед за форматом квалификации. Гонщик из группы, чьё время оказалось самым быстрым, завоёвывает поул. Самый быстрый гонщик из второй группы занимает второе место на старте воскресной гонки, а затем стартовые позиции чередуются между группами.

Гонщики, занявшие первые 12 мест, формируют обратную стартовую решётку субботней гонки – шестой самый быстрый гонщик из второй группы стартует с поула, а шестой самый быстрый гонщик из первой группы займёт второе место на старте. По аналогичному принципу распределяются оставшиеся 10 мест на старте.

В первой группе квалификации на попытки выехали Мини, Форнароли, Рамос, Штука, Гёте, Боя, Браунинг, Шилдс, Эстерсон, Леон, Смит, ван Хёпен, Интрафувасак, Дюфеку и Вишницкий. Солнечная погода способствовала работе, поэтому гонщики, не теряя времени, сразу отправились на трассу, как только начался обратный отсчёт времени сессии.

Проехав два прогревочных круга, гонщики приступили к быстрым попыткам. Первым ориентировочное время показал Люк Браунинг (1:26.170 с), но практически сразу его результат улучшил Леонардо Форнароли – 1:25.963 с. Ноэль Леон показал третье время, уступив менее трёх десятых. Остальные в первой попытке уступили лидеру чемпионата более пяти десятых секунды.

Охладив шины на одном медленном круге, гонщики продолжили атаковать. Браунинг заметно прибавил (1:24.532 с) и возглавил протокол. Габриэле Мини поднялся на вторую строчку, но Форнароли и Леон оттеснили его на четвёртое место. Вскоре в их борьбу вмешался Мари Боя, показав третье время.

Оливер Гёте на своём быстром круге задел барьер передним правым колесом в 15-м повороте, но машина не получила видимых повреждений, и гонщик Campos Racing смог продолжить.

Браунинг продолжил прибавлять и проехал новый лучший круг – 1:24.230 с. Мини не смог улучшить его результат, но поднялся на вторую строчку. Форнароли также улучшил своё время, однако не смог превзойти Мини и остался третьим. Мари Боя был близок к поулу, но на последнем быстром круге срезал шикану на выходе из «Бассейна» и не улучшил.

Испортил свой последний быстрый круг и Браунинг, чиркнув по стене передним правым колесом. Люк не стал заканчивать круг и вернулся в боксы. Зато удалось без ошибок проехать круг Габриэле Мини – с результатом 1:23.942 с он возглавил протокол «Группы А».

После небольшой паузы на трассу выехали участники «Группы Б»: Беганович, Линдблад, Мегетуниф, Трамниц, Дюнн, Монтойя, Стенсхорн, Вурц, Хедли, Флёрш, Мэнселл, Цолов, Бедрин, Вуазен и Лоук.

Как и в первой группе, гонщики постепенно наращивали темп, но как только они были готовы начать по-настоящему быстрый круг, на трассе появились красные флаги. Джеймс Хедли, заменяющий на этом этапе Матиаса Загазету, заблокировал колёса на торможении перед первым поворотом и врезался в защитный барьер, сломав переднее антикрыло. Гонщики вернулись в боксы, в том числе и Хедли.

Пауза продолжалась недолго, и участники «Группы Б» вернулись на трассу, когда на секундомере оставалось 10:57 до конца сессии. Гонщикам вновь пришлось проезжать по два прогревочных круга, чтобы подготовить шины к попытке.

Первым ориентир установил Дино Беганович – 1:25.569 с. Мэнселл показал второе время, уступив гонщику Prema более двух десятых секунды. Чарли Вурц ошибся на торможении в первом повороте, но техника не пострадала – он заехал в «карман», после чего вернулся на трассу.

Беганович продолжил улучшать время, но сначала Линдблад, а затем и Мэнселл (1:24.921 с) сместили Дино с первой строчки.

Гонщики охладили шины и приступили к решающим попыткам. Однако когда до конца сессии оставалось менее минуты, на трассе вновь появились красные флаги – Чарли Вурц разбил машину в первом повороте.

Сессия не была возобновлена. Обиднее всего было Дино Бегановичу, который ехал с улучшением и претендовал на первое место, однако красные флаги появились в тот момент, когда он уже выехал из последнего поворота на стартовую прямую.

Лучшее время в «Группе Б» осталось за Кристианом Мэнселлом. По результатам двух квалификационных сессий поул в воскресной гонке завоевал Габриэле Мини. В субботнем спринте с первой позиции стартует Никола Цолов.

Результаты "Группы A"

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Г.Мини Prema Racing 1'23.942 — 11 2. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'24.230 0.288 9 3. Л.Форнароли Trident 1'24.295 0.353 11 4. М.Боя Campos Racing 1'24.787 0.845 10 5. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1'24.801 0.859 7 6. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1'24.931 0.989 11 7. О.Гёте Campos Racing 1'25.061 1.119 11 8. К.Штука MP Motorsport 1'25.557 1.615 18 9. С.Рамос Trident 1'25.590 1.648 10 10. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'25.730 1.788 11 11. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1'25.842 1.900 10 12. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1'25.995 2.053 11 13. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1'26.124 2.182 10 14. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1'26.316 2.374 11 15. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1'26.362 2.420 17

Результаты "Группы Б"

Пилот Команда Время Разница Круги 1. К.Мэнселл ART Grand Prix 1'24.921 — 9 2. А.Линдблад Prema Racing 1'24.940 0.019 9 3. Д.Беганович Prema Racing 1'25.078 0.157 9 4. Д.Лоук Rodin Motorsport 1'25.443 0.522 9 5. Т.Трамниц MP Motorsport 1'25.524 0.603 8 6. Н.Цолов ART Grand Prix 1'25.548 0.627 9 7. С.Мегетуниф Trident 1'25.574 0.653 9 8. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1'25.644 0.723 8 9. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1'25.674 0.753 9 10. К.Вуазен Rodin Motorsport 1'25.992 1.071 9 11. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1'26.049 1.128 9 12. С.Монтойя Campos Racing 1'26.069 1.148 8 13. А.Дюнн MP Motorsport 1'26.102 1.181 8 14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1'26.594 1.673 8 15. Д.Хедли Jenzer Motorsport 2'00.304 35.383 3

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