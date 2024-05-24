Шевченко дал оценку победе Усика над Фьюри в мегафайте

Instagram. Александр Усик и Андрей Шевченко

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился эмоциями от победы украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

«Это очень важное событие для всей Украины. Победа Александра дала очень много баллов Украине. Это платформа, где можно продвигать нарративы об Украине. Александр очень много говорил об Украине. Владимир Кличко был там также и говорил правильные вещи.

Некоторые месседжи нам удалось донести. Победа Александра Усика невероятная. Его бокс, трудолюбие, сила – все это было невероятно. Слава Украине!», — рассказал Шевченко на пресс-конференции, которая проходит 24 мая в Доме футбола в Киеве.

Ранее топ-промоутер оценил вероятность реванша между Усиком и Фьюри.

sport.ua