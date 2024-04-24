Райан Гарсия сделал неожиданное признание о подготовке к бою с Хейни

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия (справа)

Американский боксер Райан Гарсия заявил о спланированной акции своего поведения в преддверии поединка с Девином Хейни, который состоялся в минувший уик-энд и завершился его победой над обладателем пояса WBC.

«Мы все это спланировали, еще месяцы назад. Я сказал: «Я собираюсь сделать так, чтобы все думали, что я сошел с ума». Я сделаю это. Это назовут великим побегом. У меня все это задокументировано. Я все это планировал заранее.

Честно говоря, я не знаю, что натолкнуло меня на такую идею. Однажды я просто решил пойти ва-банк и следовать плану, который у меня был. Но я никому не собирался сдаваться. Я вел себя как будто сумасшедший — корчил лицо, делал это носом, а потом говорил: «Это просто тик». Я вносил коррективы, но что я действительно делал, так это немного выпивал во время лагеря. Потому что я люблю выпить», – заявил Райан Гарсия.

Ранее стало известно, что Райан Гарсия после победы над Девином Хейни бросил вызов чемпиону UFC.

sport.ua