Ф2: Марти показал лучшее время во второй день тестов

В Барселоне состоялся второй день тестов Формулы 2. Лучшее время показал гонщик Campos Хосе-Мария Марти, который возглавил протокол утренней сессии.
В отличие от первого дня, сегодня с утра участников Формулы 2 встретило солнце. В начале сессии гонщики работали на коротких сериях кругов, поэтому времена постоянно улучшались. Во главе протокола по очереди отметились Корреа, Хаджар и Ферсхор.
В середине сессии на трассе появились красные флаги из-за остановки на участке между 10-м и 11-м поворотами Ритомо Миаты.
После короткой паузы работа на трассе продолжилась, и примерно за час до конца сессии лучшее время показал Марти – 1:23.681 секунды. Наибольшую дистанцию с утра проехал лидер первого дня тестов Габриэль Бортолето – 71 круг.
Через десять минут после начала дневной сессии на трассе во второй раз появились красные флаги из-за остановки Франко Колапинто на втором секторе. После возобновления сессии, гонщики спокойно продолжили работу по своим программам, периодически сменяя друг друга на верхней строчке протокола.
Лучшее время сессии оставил за собой японский гонщик Rodin Motorsport Ритомо Миата – 1:24.878 секунды. Наибольшую дистанцию проехал Зак О’Салливан – 68 кругов. В четверг в Барселоне состоится финальный день тестов.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Х.Марти
|Campos Racing
|1:23.681
|27
|2. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:23.841
|52
|3. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:23.862
|23
|4. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:23.881
|33
|5. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|1:23.940
|39
|6. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:24.016
|32
|7. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:24.027
|49
|8. З.О’Салливан
|ART Grand Prix
|1:24.067
|28
|9. Р.Ферсхор
|Trident
|1:24.202
|40
|10. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|1:24.242
|47
|11. К.Маини
|Invicta Racing
|1:24.284
|54
|12. Р.Станек
|Trident
|1:24.392
|39
|13. К.Антонелли
|PREMA Racing
|1:24.510
|21
|14. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:24.540
|39
|15. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|1:24.782
|39
|16. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|1:24.851
|40
|17. Р.Миата
|Rodin Carlin
|1:24.963
|48
|18. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|1:25.053
|47
|19. О.Берман
|PREMA Racing
|1:25.702
|22
|20. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:28.521
|41
|21. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:29.250
|71
|22. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:29.589
|42
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:24.878
|33
|2. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:25.014
|26
|3. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:25.082
|26
|4. К.Маини
|Invicta Racing
|1:25.084
|47
|5. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:25.712
|28
|6. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:26.013
|33
|7. Р.Ферсхор
|Trident
|1:26.803
|30
|8. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:26.883
|58
|9. Р.Станек
|Trident
|1:27.262
|23
|10. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.451
|53
|11. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.840
|51
|12. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:27.904
|46
|13. Х.Марти
|Campos Racing
|1:28.053
|44
|14. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|1:28.516
|46
|15. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:29.252
|37
|16. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:29.336
|51
|17. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|1:29.755
|49
|18. О.Берман
|PREMA Racing
|1:29.857
|37
|19. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:30.093
|52
|20. З.О’Салливан
|ART Grand Prix
|1:30.400
|68
|21. К.Антонелли
|PREMA Racing
|1:30.615
|38
|22. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|1:30.707
|45