Минай завершил расследование по скандалу вокруг игры УПЛ против Динамо

Фото: ФК Динамо

Минай провел расследование инцидента перед перенесенным матчем 16 тура Украинской Премьер-лиги против Динамо, по результатам которого оснований подозревать работников клуба в сдаче игры нет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Указывается, что ужгородский клуб продолжит сотрудничать со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ.

<p Также Минай обязался всячески содействовать следственным действиям, которые продолжаются. Конечная цель клуба — победа над договорными поединками.

Напомним, накануне появилась информация, что футболистам ужгородского клуба предлагали деньги за «сдачу игры» киевлянам. По информации Игоря Бурбаса, предложение Евгению Скиби и Дмитрию Немчанинову сделал знакомый Артема Милевского.

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