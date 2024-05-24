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Футбол

Клуб Забарного объявил о подписании экс-директора Ромы

Ранее «вишенки» продлили контракт с главным тренером

Клуб Забарного объявил о подписании экс-директора Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Пресс-служба "Борнмута" объявила о назначении бывшего директора "Ромы" Тьяго Пинту на должность президента по футбольным операциям.

    Сообщается, что 39-летний португальский специалист приступит к своим обязанностям на следующей неделе и будет работать с исполнительным директором клуба Нилом Блейком и техническим директором Саймоном Фрэнсисом.

    В начале года Пинту покинул пост спортивного директора "Ромы". Также он работал на аналогичной должности в "Бенфике".

    По итогам сезона-2023/24 "Борнмут" занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    www.ua-football.com

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