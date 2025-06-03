Алонсо: Приятно заработать очки на домашнем этапе

В Барселоне только Фернандо Алонсо выступал за Aston Martin и заработал первые очки в сезоне. Его напарник Лэнс Стролл не участвовал в гонке из-за проблем со здоровьем…

Фернандо Алонсо (9-й): «Домашние гонки – особенные, для меня было важно заработать первые очки в сезоне именно здесь, в Барселоне. Поддержка болельщиков была потрясающей.

Скорость машины не совсем соответствовала нашим ожиданиям, особенно после вчерашнего успеха. Обгонять на прямых оказалось сложно – пришлось проявить изобретательность в третьем повороте. Я рад, что в итоге заработал очки, постараемся сохранить этот импульс перед гонкой в Канаде.

Сегодня нам не хватало Лэнса, желаю ему скорейшего выздоровления».



Энди Кауэлл, руководитель команды: «Мы рады, что упорная борьба Фернандо на домашней трассе принесла нам несколько честно заработанных очков.

В начале гонки мы боролись за место в первой десятке и хотели продлить первый отрезок Фернандо на шинах Soft, но они быстро потеряли эффективность. С этого момента он боролся за возвращение в первую десятку, пока выезд автомобиля безопасности не собрал гонщиков для финишного спринта.

Затем Фернандо продемонстрировал свои гоночные навыки, обогнав три машины за оставшиеся шесть кругов и удержавшись в пределах 10 секунд от Ферстаппена, чтобы финишировать на 9-м месте. Мы проанализируем все, что узнали за эти три напряженных гонки, и желаем Лэнсу скорейшего выздоровления».

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