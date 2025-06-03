Склоним головы. Черниговский боксер и хулиган защищал Украину с 2014 года

Фото с соцсетей. Ярослав Рудич

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает Ярослава Рудича, чемпиона Черниговщины по боксу, фаната «Десны», который защищал Украину с 2014-го, получил тяжелое ранение в декабре 2021-го и умер после трех операций ровно три года назад, 3 июня 2022-го. Ярославу было 27 лет.

Жизненный путь

Ярослав Рудич родился 30 января 1995 года в Чернигове. С детства парень увлекся боксом и впоследствии стал чемпионом Чернигова и Черниговщины, представлял область на всеукраинских соревнованиях.

Окончив в родном городе общеобразовательную школу №29, Ярослав в 2012-м поступил в Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Тараса Шевченко по специальности «Физическое воспитание детей дошкольного возраста». В 2017-2018 годах уже находясь в армии, мужчина учился во Львовском высшем профессиональном художественном училище по направлению «живопись».

След в околофутболе

С раннего возраста Ярик болел за черниговскую футбольную команду «Десна», а с 2011-го стал посещать домашние и выездные матчи на фанатских секторах. Парень вошел в первый состав околофутбольного коллектива «Парни Северной Столицы», сразу после его образования группой старых друзей. В последующие годы черниговский коллектив снискает славу такого, что согласен сражаться с кем угодно. Друзья вспоминают Ярослава как бойцас решительным характером. Будучи легким по весу, он буквально вгрызался в своих оппонентов.

Боевой опыт

Боевой путь Ярослава Рудича начался сразу после начала российской агрессии в 2014 году. До того Ярик был активным участником Революции Достоинства, а когда янукович и его прихвостни сбежали из страны, а москали аннексировали Крым и зашли в Донецкую и Луганскую области, добровольцем пошел защищать Украину от агрессора. Рудич защищал Украину в составе добровольческого батальона «Шахтерск». Затем последовала служба в ОУН (2015-2016 годы), а с 2020-го он стал в ряды 1-го отдельного батальона морской пехоты (36 ОБрМП). Вместе с побратимами он неоднократно выполнял боевые задания в районе Донецкой и Луганской областей.

Смерть

27 декабря 2021 года в селе Гнутово, что недалеко от Мариуполя Донецкой области, вражеский беспилотник сбросил Ярославу под ноги обломочный снаряд. От взрыва воин получил сложные повреждения, обломками раздробило кости.

Ярослав Рудич перенес несколько сложных операций и с тех пор передвигался с помощью костылей. Последняя операция была проведена в мае 2022 года, но ею Ярослав не был доволен и считал, что она не пошла ему на пользу. Ярик скучал и по временам околофутбольной молодости, отправляя друзьям фото из госпиталя в тех же штанах, в которых когда-то ездил на матчи и фанатские драки.

Рудич боялся, что его комиссуют, и он не сможет вернуться в службу. Приблизительно в это же время весь его взвод был разбит в Мариуполе. Выжили всего несколько человек, и они оказались в плену. Будучи фактически прикованным к постели, в последний свой месяц Ярослав часто повторял, что ждал полномасштабную войну все восемь лет, готовился к ней, следовательно, должен был быть рядом с побратимами в Мариуполе. Ярослав Рудич ушел из жизни 3 июня 2022 года.

Личная жизнь

Во время учебы во Львове Ярослав встретил настоящую любовь – талантливую художницу Катерину Складановскую. Они любили друг друга и планировали жениться. Но в гражданской жизни Ярослав себя так и не нашел. Это был очень принципиальный человек и он всегда был уверен, что пока в стране война, его место именно на фронте.

«Улыбка с лица Ярика не сходила почти до последнего дня… С такой же улыбкой буду продолжать наше общее дело» – говорит брат-близнец Владимир.

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