ВИДЕО. Дуэль взглядов. Ломаченко опоздал на взвешивание, Камбосос нервничал

В Австралии состоялась церемония взвешивания перед чемпионским боем.Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет большое шоу с участием украинца.
В 12-раундовом поединке на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).
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Оба боксера вложились в лимит легкой весовой категории (135 фунтов). Результаты взвешивания:
Интересно, что Ломаченко опоздал на взвешивание. Камбобосу пришлось ждать и нервничать, однако отметил: «В отличие он соперника я – настоящий профессионал».
В Перте на кону стоят титулы чемпиона мира по версиям IBF (вакантный) и IBO (второстепенный пояс, который защищает Камбосос) в легком весе.
Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Взвешивание и дуэль взглядов