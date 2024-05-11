ВИДЕО. Дуэль взглядов. Ломаченко опоздал на взвешивание, Камбосос нервничал

Top Rank. Камбосос и Ломаченко

В Австралии состоялась церемония взвешивания перед чемпионским боем.Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет большое шоу с участием украинца.

В 12-раундовом поединке на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

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Оба боксера вложились в лимит легкой весовой категории (135 фунтов). Результаты взвешивания:

Василий Ломаченко – 61,19 кг (134,9 фунтов)

Джордж Камбосос – 60,87 кг (134,2 фунта)

Интересно, что Ломаченко опоздал на взвешивание. Камбобосу пришлось ждать и нервничать, однако отметил: «В отличие он соперника я – настоящий профессионал».

В Перте на кону стоят титулы чемпиона мира по версиям IBF (вакантный) и IBO (второстепенный пояс, который защищает Камбосос) в легком весе.

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Взвешивание и дуэль взглядов

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