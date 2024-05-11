Задоров вышел на четвертое место по голам за «Ванкувер» среди защитников в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Никита Задоров. Фото USA Today Sports

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров вывел свою команду вперед во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 3:2.

Россиянин забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Задоров поднялся на четвертое место в истории «Ванкувера» по числу шайб среди защитников в одном розыгрыше Кубка Стэнли, сравнявшись с Джеральдом Дидуком (оба — 4).

Рекорд принадлежит Эду Джовановски (7), на втором месте — Джефф Браун (6), на третьей строчке — Кевин Биекса (5).

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