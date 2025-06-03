Джек Дрэйпер – о поражении от Бублика на РГ: “Обычно у него бывают перепады в игре, нестабильность, но сегодня его уровень почти не падал”

Пятая ракетка мира Джек Дрэйпер прокомментировал свое неожиданное поражение от Александра Бублика в четвертом круге Открытого чемпионата Франции



О поединке против Александра Бублика

“Это был тяжёлый матч. Я не скажу, что сыграл плохо, но и хорошо тоже не сыграл. Думаю, он показал невероятный уровень. Он просто не дал мне навязать свою игру.

На этой неделе я так и не смог показать свой максимум. А сегодня были пару спадов по ходу матча, и он этим воспользовался. Обычно, когда играешь против Александра, его уровень может скакать, но сегодня он был полностью сосредоточен. Видно, что он в таком состоянии всю эту неделю – именно поэтому он обыграл де Минора и других топовых игроков.

Да, это очень обидно. Но нужно двигаться дальше. Понятно, что я пришёл в грунтовый сезон, практически не имея побед на этом покрытии. Я, конечно, это учитываю, но при этом чувствовал себя хорошо, чувствовал, что мой уровень растёт. И сегодня – это очень, очень болезненное поражение для меня. Несмотря на то что я быстро поднялся в этом сезоне, оказался на высокой позиции в рейтинге, мой путь всё равно был крутой кривой обучения. Было много трудностей, травм, неудач.”

О том, что Бублик сыграл на уровне топ-игрока

“Может быть, он так играл потому, что я в чём-то позволил ему это делать – не знаю. Но да, у него потрясающая подача. Он практически не ошибался с бэкхенда. С форхенда – тоже почти безошибочно. Хорошо двигался, делал невероятные укороченные по всему корту.

Я не часто играю матчи, в которых чувствую, что не контролирую происходящее. Но сегодня он заставил меня почувствовать именно это. Вот что делают топ-игроки – они заставляют тебя чувствовать себя крайне некомфортно, будто ты ничего не можешь противопоставить. Сегодня он именно так и сыграл. Не уверен, но думаю, что это был один из его лучших матчей. Хотя, конечно, судить об этом ему самому. Он был великолепен, нужно отдать должное — показал очень высокий уровень.”

О большом количестве дропшотов со стороны Бублика

“Честно говоря, я не знал, что с этим делать. Он очень хорошо подавал, точно попадал по зонам. И когда я играл немного короче с задней линии, он сразу использовал укороченные. Я не знаю, сколько таких ударов он сделал, но, по-моему, почти ни одного не ошибся. Все были очень качественными.

Это сложно – ты знаешь, что укороченный может прилететь, но в то же время он может и резко пробить справа. И ты просто не понимаешь, чего ожидать. Как я уже говорил, обычно у него бывают перепады в игре, нестабильность. Но сегодня, нужно отдать ему должное, он был очень собран, и уровень почти не падал.”



О том, что его часто сравнивают с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом

“Я всё ещё считаю, что пока что немного отстаю от этих ребят. Мне ещё многому нужно научиться. Если посмотреть на количество матчей ATP, которые они сыграли, то, думаю, у них вдвое больше, чем у меня. Они опережают меня на год или два, и, конечно, добились намного большего, у них гораздо больше опыта. Честно говоря, мне ещё многое предстоит сделать, чтобы догнать их.

Мой уровень становится всё выше, но дело не только в теннисе – самое главное – это стабильность в том, что они делают. Даже несмотря на то, что я стал более стабильным, важно показывать этот уровень именно тогда, когда это по-настоящему имеет значение. А именно на таких турнирах, как этот, это и имеет значение.

Да, мне ещё нужно пройти большой путь, чтобы быть на их уровне. Я работаю усердно, делаю всё правильно, и посмотрим, к чему это приведёт.”

О предстоящем выступлении на траве и на домашнем “мэйджоре” на Уимблдоне

“Я действительно горжусь тем, что сумел адаптироваться и принять вызов игры на грунте. Перед началом сезона я думал: «Я должен показать себя на этом покрытии и добиться хорошего результата». Когда я проиграл Давидовичу Фокине в Монте-Карло уже во втором матче, то подумал: «Это будет катастрофа». Но с каждой неделей я прибавлял, многому научился, становился лучше. Здесь я выиграл три матча, дошёл до четвёртого раунда. Хотя, возможно, не показывал тот теннис, который у меня был в Мадриде и Риме. Теперь я рад перейти на более быструю поверхность – ту, на которой мне гораздо комфортнее двигаться. Очень жду возвращения домой и начала сезона на траве.

Готов ли я к повышенному вниманию ко мне, которое будет в Великобритании? Честно говоря, я пока не особо об этом думал. Раньше я говорил о тревожности – в частности, об инциденте на US Open. Тогда я действительно много переживал, но впоследствии выяснилось, что меня рвало не из-за волнения, а потому что я принимал большое количество обезболивающих из-за травмы. Это была важная история и хороший урок для меня – я прошёл через это прямо в первом сете.

Вообще, это немного странно, но когда я выхожу на корт, это, наверное, то место, где я чувствую себя наименее тревожно. Я отлично себя чувствую, когда играю, и многое узнал о своём теле. У теннисистов бывает, что приходится потреблять очень много жидкости, а у меня довольно чувствительный желудок и от этого и происходят проблемы, иногда может даже случиться рвота.

Что касается Уимблдона – это точно будет интересный опыт. Я не знаю, чего ждать, но чувствую себя уверенно, я счастлив. За этот год я уже сталкивался с серьёзным давлением – играл против австралийцев в Австралии, французов во Франции. Почти нигде публика не была на моей стороне. Поэтому здорово будет, если на Уимблдоне я наконец окажусь «дома» и получу поддержку трибун. Чувствую, что играю в отличный теннис. Посмотрим, что получится.”



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