“Это было прекрасно”. Янник Синнер рассказал, как Ига Швёнтек убедила его исполнить танец чемпионов Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал танец с Игой Швёнтек на балу чемпионов Уимблдона



“Сначала организаторы нам сказали, что, поскольку было довольно поздно, нам не обязательно это делать. А потом Ига сказала мне: “Нет-нет, давай станцуем”. И я такой: “Окей”. Это же традиция, так что хорошо было это соблюсти и было здорово разделить этот момент с Игой. Это было прекрасно”, – поделился своими впечатлениями итальянский теннисист.

Напомним, что в финале Уимблдона Ига Швёнтек разгромила Аманду Анисимову (6:0, 6:0), а Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).



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