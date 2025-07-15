Лоран Мекис: Хаджар нас здорово удивил

Новый руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис впечатлён тем, как здорово Айзек Хаджар на его глазах дебютировал в Формуле 1 и провёл первую половину сезона.

Лоран Мекис: «Айзек пришёл к нам в январе, до этого не отработав ни дня на тестах Формулы 1. Потом тестам помешал дождь, а потом мы отправились в Бахрейн, а затем в Мельбурн.

Если оценивать его природную скорость, то, как быстро он освоился с инженерами, с командой, со всем окружением Формулы 1 и связанным с ней прессингом – никто из нас этого просто не ожидал. Я считаю дебют Айзека сенсационным, не меньше. Он нас здорово удивил.

Но это лишь начало истории. Мы рассчитываем, что он продолжит расти и развиваться. Наша задача – создать для него правильную среду, чтобы он мог прогрессировать ещё увереннее и стал как можно сильнее».

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