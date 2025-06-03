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Футбол

Шахтер попал в топ-30 по сумме призовых в еврокубках 2024/25, Динамо заработало чуть меньше полуфиналиста ЛК

Шахтер попал в топ-30 по сумме призовых в еврокубках 2024/25, Динамо заработало чуть меньше полуфиналиста ЛК

    • Аналитический портал Football Meets Data посчитал, сколько заработал каждый участник основного этапа еврокубков в прошедшем сезоне.

    Донецкий "Шахтер" заработал 41,3 млн евро и занял 29-е место в соответствующем рейтинге. "Тоттенхэм", выигравший Лигу Европу, получил всего на 4 млн евро больше. В то же время, "РБ Лейпциг", набравший всего 3 балла на этапе лиги ЛЧ, пополнил свой бюджет почти на 59 млн.

    Шахтер попал в топ-30 по сумме призовых в еврокубках 2024/25, Динамо заработало чуть меньше полуфиналиста ЛК

    "Динамо" в контексте заработков в еврокубках всего на 62-й позиции. Полуфиналисту Лиги конференций "Юргордену" заплатят лишь на 600 тысяч больше. "Карабах", также завершивший общий раунд среди аутсайдеров, получит на 700 тысяч меньше, чем действующий чемпион УПЛ.

    www.ua-football.com

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