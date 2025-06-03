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Автоспорт

Хельмут Марко: Макс был расстроен

Хельмут Марко: Макс был расстроен

Консультант Red Bull Хельмут Марко не стал комментировать инцидент Ферстаппена с Леклером на рестарте, а столкновение с Расселлом объяснил разочарованием…

Хельмут Марко: «Мы были вынуждены рисковать, чтобы иметь хоть какой-то шанс. И этим риском стали три пит-стопа. К сожалению, на последнем отрезке выехал автомобиль безопасности, а у нас оставался только комплект шин Hard, который совершенно не подходил к этим условиям, особенно когда резина ещё не прогрелась.

Если вы рискуете, то можете проиграть. На рестарте Макс чувствовал, что на этих шинах у него нет сцепления с трассой, и почти потерял контроль. А потом была ситуация с Леклером. Я не хочу вдаваться в подробности.

Столкновение с Расселлом? Макс долгое время ехал впереди, а потом из-за такого выбора шин… Я уже сказал, что у нас не было другого выбора, мы не знали, что эта шина покажет себя настолько плохо на этапе прогрева. Макс был расстроен, что сказалось на его действиях».

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