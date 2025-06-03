Ролан Гаррос. Кис остановила Баптист и впервые за шесть лет вышла в четвертьфинал турнира

Мэдисон Кис выиграла матч четвертого круга на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Мэдисон Кис (США, 7) – Хейли Баптист (США) 6:3, 7:5

Мэдисон Кис одержала третью победу в четырех матчах против Баптист и выиграла 11-й матч подряд на турнирах Grand Slam. Напомним, что в январе американка стала чемпионкой на Australian Open.

Кис третий раз вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос и впервые с 2019 года. В целом для нее это будет 12-й четвертьфинал на уровне “мэйджоров”. Мэдисон попробует восьмой раз пробиться в полуфинал. В Париже ей это удавалось в 2018 году.

Соперницей американки в следующем раунде будет Коко Гауфф. Кис выиграла в трех из пяти противостояний с соотечественницей, в том числе в их предыдущей встрече, которая состоялась в прошлом году на турнире в Мадриде.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua