СМИ: Саудовская Аравия предлагает объединить мужской и женский теннисные туры, инвестировав 2 миллиарда долларов

По информации британской прессы, предложение поддерживает глава ATP Андреа Гауденци, а решение необходимо принять в течение 90 дней

Как сообщает Telegraph Sport, Саудовская Аравия предложила объединить мужской и женский туры за инвестиции в размере 1 миллиард долларов каждому туру. Как известно Telegraph Sport, турниры Grand Slam не будут частью этого предложения. Источники сообщают, что руководитель АТР Андреа Гауденци проинформировал о деталях организаторов турниров серии 1000 в субботу.

Ранее в тот же день состоялось обсуждение идеи создания Премиум-Тура (совместного тура, который будет включать 11-14 объединенных соревнований мужчин и женщин). О дискуссиях относительно Премиум-Тура уже было известно ранее. Главными инициаторами выступают национальные федерации Австралии и США, которые занимаются проведением 2 из 4 «мэйджоров». Впрочем, эту идею, по информации СМИ, по-разному восприняли руководители действующих туров. Вроде бы, у WTA запросили больше деталей, а у ATP официальная позиция заключалась в том, что они не имеют желания менять категории (в данном случае понизить) уже существующих соревнований.

Поэтому на прошлой неделе после обсуждений по Премиум-Туру, глава ATP Андреа Гауденци попросил представителей турниров серии 1000 остаться после того, как представители четырех турниров Grand Slam покинут комнату. Затем он проинформировал их о предложении от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Очевидно, что соглашение чувствительно в отношении срока его действия. У теннисных руководителей есть 90 дней, чтобы поддержать или отклонить это предложение.

Сообщается, что у PIF есть ключевое желание проводить турнир серии 1000 в первую неделю сезона, чего представители Саудовской Аравии хотели все это время, и чего Гауденци добивался больше года. Однако против этой идеи решительно выступил руководитель Tennis Australia Крейг Тайли, который основал командный турнир United Cup, проходящий в том же слоте календаря. Telegraph Sport утверждает, что вражда, возникшая между Тайли и Гауденци, и привела к тому, что в прошлом году турниры Grand Slam перешли к планированию так называемой модели Премиум-Тура.

Подчеркнуто, что глава АТР не присутствовал на январском Открытом чемпионате Австралии вместе со всеми остальными теннисными боссами, а вместо этого поехал в Саудовскую Аравию для переговоров с PIF. В прошлом месяце было объявлено о спонсорском соглашении между PIF и ATP, но это, очевидно, было лишь отправной точкой. Британские СМИ отмечают, что эта новость может вызвать дальнейшее напряжение между двумя турами и четырьмя турнирами Grand Slam, особенно после того, как главный финансовый директор Федерации тенниса США Лью Шерр настаивал на том, что главы ATP и WTA должны быть приглашены на субботние встречи по обсуждению Премиум-Тура в качестве проявления вежливости. Теперь выясняется, что Гауденци имеет в рукаве собственную объединительную модель, в рамках которой он станет теннисным главой обоих туров.

btu.org.ua