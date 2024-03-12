Матч с призовым фондом в 50 млн. евро: Почему Ювентус болеет за Барселону, а Атлетико – за Наполи?

Все дело в клубном чемпионате мира

Фото: Барселона

Центральным матчем сегодняшнего игрового дня в Лиге чемпионов, конечно, считается встреча "Барселоны" и "Наполи", которые разыграют между собой путевку в четвертьфинал турнира. Но интересным этот матч делает еще и тот факт, что за его результат будут переживать сразу четыре команды. Кроме непосредственных участников события, этот поединок также будет иметь колоссальное влияние на "Ювентус" и "Атлетико".

Чтобы понять, как связаны эти четыре коллектива, нам нужно вспомнить о недавно придуманном функционерами ФИФА турнире – чемпионате мира среди клубов. Первый розыгрыш этого соревнования пройдет уже летом 2025-го года в США. Европейский континент будут представлять 12 команд (из общих 32).

Италия и Испания смогут отправить в Америку по две команды. Более того, половина из вакантных мест уже занята: Серию А уже точно будет представлять "Интер", Ла Лигу – "Реал". А вот судьба еще двух последних путевок решится по итогам того, как другие претенденты выступят в еврокубках.

В Испании, как вы уже догадались, главными фаворитами являются "Барса" и "Атлетико". Мадридский клуб завтра играет против Интера в Лиге чемпионов, уступив в первом матче со счетом "0:1". Однако в случае сегодняшнего поражения "Барселоны", "Атлетико" при любом раскладе попадет на ЧМ-2025 (даже если не пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов). Подопечные Диего Симеоне на данный момент опережают "сине-гранатовых" на несколько рейтинговых очков (62 против 56), поэтому "Барселоне", чтобы остаться в борьбе, нужно обязательно проходить "Наполи".

Если же Барса все-таки выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, а "Атлетико" не справится с "Интером", то каталонцы вплотную приблизятся к "матрасникам" и будут иметь возможность обойти конкурента путем участия в следующих стадиях турнира.

Что касается неаполитанцев, то они в итальянском рейтинге уступают "Ювентусу", который этот сезон еврокубков пропускает из-за дисквалификации.

Сейчас у "Юве" 47 рейтинговых баллов, а у "Наполи" – 42. Чтобы попасть на клубный чемпионат мира, "неаполитанцам" надо хотя бы сравняться с "Ювентусом", ведь тогда они будут иметь преимущество вследствие более свежего результата.

Если "Наполи" победит "Барселону" в основное или дополнительное время, то получит три рейтинговых очка. Победа в серии пенальти принесет "неаполитанцам" два зачетных балла.

Учитывая такой высокий градус напряжения и такие высокие ставки, очень реалистичными выглядят слухи о том, что одиозный президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис пообещал своей команде бонус в 10 миллионов евро за попадание на ЧМ-2025. Ранее, Де Лаурентис даже заявлял, что готов подать в суд на "Ювентус", если тот квалифицируется на турнир. По его словам, на мировом форуме-2025 не место тем командам, которые были дисквалифицированы от участия в еврокубках.

На эти угрозы, правда, уже успели ответить даже в ФИФА. Там сообщили, что "Ювентус" сможет принять участие турнире, если наберет больше рейтинговых очков, чем "Наполи".

Так почему же европейские гранды так ожесточенно борются за право сыграть на клубном чемпионате мира? Конечно, мы не можем обойти тот факт, что это банально престижно, а стать первым победителем нового соревнования – значит попасть в историю футбола навсегда. Однако у этого явления есть и куда более прагматичное объяснение – материальное.

50 миллионов евро – минимальная гарантированная сумма за участие в клубном чемпионате мира-2025. В случае успешного выступления на турнире можно заработать и больше, ведь общий призовой фонд соревнований составляет 2-2,5 миллиарда. Вот почему сегодняшнее противостояние между "Барселоной" и "Наполи" будет вдвое более ожесточенным. Футболисты обоих клубов, само собой, хотят принять участие в новосозданном турнире, а менеджеры клубов – обновить бюджеты команд такими космическими суммами.

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