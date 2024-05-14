Кузнецов повторил достижение Овечкина в Кубке Стэнли

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб своей команды в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:1).

По итогам встречи «Харрикейнз» сократили отставание в серии. Сейчас команда из Нью-Йорка ведет со счетом 3-2. Шестой матч противостояния состоится 17 мая на домашней площадке «Каролины».

31-летний Кузнецов стал шестым действующим игроком, который забросил минимум три шайбы за карьеру в потенциальных встречах на выбывание. Россиянин повторил достижение Джо Павелски (4), Кори Перри (3), Александра Овечкина (3), Патрика Кейна (3) и Криса Крайдера (3).

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов сыграл в 29 матчах за «Каролину», в которых набрал 10+9 очков.

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