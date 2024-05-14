В Visa RB хотят приобретать у Red Bull ещё больше деталей

Петер Байер, исполнительный директор Visa RB, призывает к расширению перечня компонентов, которые участникам чемпионата разрешается приобретать у других команд.

В частности, бизнес-модель Haas изначально была построена на тесном сотрудничестве с Ferrari, тогда как у Aston Martin и Williams также заключены контракты с Mercedes, по которым они получают не только силовые установки.

«Мы можем приобретать определённые детали, мы это делаем и устанавливаем их на свою машину, – цитирует Speedcafe слова Байера. – Полагаю, наиболее важное преимущество такого подхода состоит в том, что мы можем сосредоточиться на других задачах, потому что у нас просто недостаточно производственных мощностей, бюджета, людей.

Например, у нас нет инженеров-конструкторов, которые разрабатывают подвеску. Последнего такого специалиста у нас переманил Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari – понятно, что это был очень хороший профессионал!

В общем, раньше мы знали, как разрабатывать подвеску, но затем решили, что хотим приобретать эти детали, ведь это позволяет нам направить усилия на другие компоненты и оставаться на конкурентоспособном уровне».

В своё время такая практика была разрешена, чтобы снизить расходы команд второго эшелона, фактически дать им возможность выживать и при этом сохранить определённую конкурентоспособность, однако о полном переходе на клиентские машины речь не идёт.

«По сути, причин было две. Одна состояла в том, чтобы поддержать команды в финансовом плане. Вторая была попыткой создать условия для более острой борьбы на трассах, – продолжил Байер. – Но если посмотреть на итоги прошлогоднего чемпионата и сложить очки, заработанные командами, занявшими в Кубке конструкторов четыре последних места, то получится, что они заработали меньше очков, чем команда, занявшая 6-е место.

Теперь сложите очки, заработанные этими пятью командами, и эта сумма будет меньше, чем количество очков у команды, которая находится на 5-й строчке. О чём это говорит? Это означает, что у команд совершенно разные возможности. Посмотрите на результаты в этом году: теперь у нас три группы. У нас есть Макс Ферстаппен, затем группа гонщиков, занимающих места со 2-го по 10-е, и те, кто находится во второй десятке.

Для нас 11-е место равнозначно поулу, ведь если все машины пяти топ-команд добираются до финиша, у нас нет шансов. Нам приходится надеяться, что кто-то допустит ошибку, у кого-то возникнут технические проблемы – в противном случае пяти командам второго эшелона очень сложно зарабатывать очки».

По словам Байера, он уже встречался со Стефано Доменикали, президентом и исполнительным директором Формулы 1, и обсуждал с ним возможность расширения перечня компонентов, которые командам разрешено приобретать на стороне. Заинтересованность Visa RB понятна, ведь она работает в альянсе с Red Bull Racing, лучшей на сегодняшний день командой чемпионата.

Однако тесное сотрудничество этих двух команд вызывает всё больше вопросов в паддоке, ведь обе принадлежат австрийской компании Red Bull. С одной стороны, Visa RB получает из Милтон-Кинса определённые компоненты, и этот процесс находится под пристальным контролем FIA; с другой, две команды могут намного свободнее маневрировать человеческими ресурсами, чем кто-либо из их соперников, и обмениваться информацией, а это отследить уже сложнее.

Впрочем, Байер считает, что соперники напрасно тревожатся: «В правилах всё чётко прописано. Поскольку я работал в FIA, то знаю, как осуществляется контроль. Я понимаю, что когда команды физически находятся недалеко друг от друга, это, вероятно, создаёт больше возможностей, но ведь в Великобритании вся автоспортивная индустрия сосредоточена в одном регионе. Я могу сесть в машину и уже через пять минут в каком-нибудь пабе беседовать с парнем из другой команды. Поэтому тут происходят точно такие же процессы».

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