Полуфиналы Клубного ЧМ: состав пар и расписание

Клубный чемпионат мира вышел на финишную прямую: впереди полуфиналы, где встретятся настоящие титаны современного футбола. Турнирная сетка сошлась в две мощные пары — Флуминенсе против Челси и ПСЖ против Реала Мадрид. Болельщиков ждёт настоящая феерия на поле, ведь каждая из этих команд представляет не только свой клуб, но и престиж континента. Первая битва состоится во вторник в 22:00, а вторая — в среду в то же время. Обе встречи пройдут на стадионах с высокой посещаемостью и особой атмосферой, что придаст матчам дополнительную интригу. В этой статье редакция euro.com.ua подробно рассмотрит, чего ждать от полуфиналов, кто в лучшей форме и на что обратить внимание зрителям.

Битва стилей: Флуминенсе vs Челси

Во вторник в 22:00 по киевскому и московскому времени на поле выйдут представители Южной Америки и Европы — Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия). Для Флуминенсе это первый выход в полуфинал клубного Мундиаля, и команда явно настроена доказать, что не зря считается одной из сильнейших в Бразилии. В активе клуба — победа в Кубке Либертадорес, а также ряд звёздных игроков, включая Хермана Кано и ветерана Марсело. Челси же подходит к матчу с богатым опытом, ведь “синие” уже выигрывали этот турнир в 2021 году. Несмотря на нестабильную игру в АПЛ, команда под руководством Маурисио Почеттино серьёзно настроена на международный триумф. Противостояние обещает быть напряжённым, ведь обе команды любят контролировать мяч и стремятся играть в атакующий футбол.

Европейское дерби: ПСЖ vs Реал Мадрид

Среда в 22:00 подарит зрителям встречу двух грандов европейского футбола — ПСЖ и Реал Мадрид. Эти клубы уже не раз встречались на стадии плей-офф Лиги чемпионов, и каждое их столкновение становилось событием. Парижане привезли на турнир мощный состав во главе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле, а также усилились рядом молодых талантов. Однако против них выйдет Реал, который считается “королём” Лиги чемпионов — на счету мадридцев рекордные 15 титулов. Важным фактором станет опыт Карло Анчелотти и глубина состава, где даже в отсутствии ключевых игроков команда сохраняет боеспособность. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, поэтому можно ожидать большое количество голов и красивых моментов.

Турнирная сетка полуфиналов 2025

Чтобы удобнее представить расклад сил, приведём текущую турнирную сетку:

Дата Время Матч Стадия 8 июля (вт) 22:00 Флуминенсе — Челси Полуфинал 1 9 июля (ср) 22:00 ПСЖ — Реал Мадрид Полуфинал 2

Победители этих встреч выйдут в финал, который состоится 13 июля. Проигравшие команды сразятся за третье место, как того требует регламент турнира. Такой формат добавляет значимости каждому поединку, ведь даже одна ошибка может стоить команде шанса на трофей.

Ключевые игроки, на которых стоит обратить внимание

Каждая из команд обладает звёздами мирового уровня, и именно от их игры будет зависеть исход встреч:

Флуминенсе : Херман Кано (форвард), Марсело (защитник, экс-Реал)

: Херман Кано (форвард), Марсело (защитник, экс-Реал) Челси : Рахим Стерлинг, Кол Палмер

: Рахим Стерлинг, Кол Палмер ПСЖ : Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими

: Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими Реал Мадрид: Вінісіус Жуніор, Джуд Беллингем, Лунин

Игра ключевых фигур будет определять темп матча, создавая моменты либо сдерживая атаки соперника. Особенно интересна будет дуэль Мбаппе против Винисиуса — двух скоростных лидеров своих команд, способных самостоятельно поменять ход игры.

Прогнозы и ожидания болельщиков

Болельщики по всему миру с нетерпением ждут этих матчей, ведь уровень команд говорит сам за себя. Многие аналитики считают, что наиболее вероятен финал ПСЖ — Челси, однако недооценивать Флуминенсе и Реал — большая ошибка. Южноамериканские команды всегда славились бойцовским духом, а мадридці — умінням перемагати навіть у найважчих умовах. В соцсетях уже кипят обсуждения составов, тактик и возможных пенальти. Любой исход этих игр станет историей, ведь на кону не просто выход в финал — а шанс увековечить себя в книге футбольной славы.

Напомним, мы также писали о том, как ПСЖ обыграл «Баварию» 2:0