Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис и Виталий Кличко

Легендарный боксер хевивейта Леннокс Льюис ответил в комментариях одному из фанатов бокса, который спросил, почему британец довольно легкомысленно отнесся к бою против Виталия Кличко, после чего завершил карьеру без реванша с украинцем.

«Возможно, я и отнесся легкомысленно. Я принял бой с Кличко за 10 дней, чтобы отодвинуть свой выход на пенсию. Он всегда должен был стать моим последним боем. Я рассматривал возможность провести с ним еще один бой, но остался при своем мнении», – сказал Льюис.

Поединок Льюис — Кличко состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBO, WBC и The Ring, которыми обладал Леннокс.

В перерыве между 6-м и 7-м раундами доктор Пол Уоллес посоветовал рефери Лу Морету остановить бой. Льюис одержал победу техническим нокаутом из-за рассечения у Виталия. По запискам всех трех судей Виталий Кличко побеждал со счетом 58:56.

Ранее Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик.

sport.ua