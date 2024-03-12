Ванат прокомментировал судейство в матче Динамо — Заря

Фото — Дмитрий Ларин, Украинская правда

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат остался доволен судейством бригады Виталия Романова в матче 21 тура УПЛ против луганской Зари.

Сайт Champion.com .ua взял у украинского форварда эксклюзивный экспресс-комментарий после игры (Георгий Бущан и Владимир Бражко желания пообщаться не изъявили).

— Владислав, поздравляю с победой! Вы забили гол, принесли победу команде… Как игралось вообще на таком поле? Насколько труднее, чем в более приятных условиях?

— Ну, труднее, потому поле — мокрое, и снег сменяет траекторию мяча и не всегда точные передачи получаются.

— На трибунах часто возмущались, что игрокам «Динамо» дают желтые карточки, а игрокам «Зари» не давали. Вам на поле судейство не казалось предвзятым?

— Нет, не казалось. Все было хорошо.