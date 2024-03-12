Ванат прокомментировал судейство в матче Динамо — Заря

Фото — Дмитрий Ларин, Украинская правда
Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат остался доволен судейством бригады Виталия Романова в матче 21 тура УПЛ против луганской Зари.
Сайт Champion.com .ua взял у украинского форварда эксклюзивный экспресс-комментарий после игры (Георгий Бущан и Владимир Бражко желания пообщаться не изъявили).
— Владислав, поздравляю с победой! Вы забили гол, принесли победу команде… Как игралось вообще на таком поле? Насколько труднее, чем в более приятных условиях?
— Ну, труднее, потому поле — мокрое, и снег сменяет траекторию мяча и не всегда точные передачи получаются.
— На трибунах часто возмущались, что игрокам «Динамо» дают желтые карточки, а игрокам «Зари» не давали. Вам на поле судейство не казалось предвзятым?
— Нет, не казалось. Все было хорошо.
Напомним, Ванат открыл счет на 30-й минуте матча, а в итоге киевляне праздновали победу – 2:0. Мяч 22-летнего футболиста стал для него 10-м в сезоне-2023/24, также У Владислава в активе 4 голевых передачи.
В следующем туре Украинской Премьер-лиги Динамо встретится с полтавской Ворсклой , а Заря сыграет с харьковским Металлистом 1925 года.
Николай Дендак, Чемпион