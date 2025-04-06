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Футбол

Моуринью узнал о своем наказании за выходку в Кубке Турции

Моуринью узнал о своем наказании за выходку в Кубке Турции

    • Федерация футбола Турции дисквалифицировала наставника "Фенербахче" Жозе Моуриньо на 3 встречи. Запрет распространяется на посещение раздевалки и пребывание на тренерской скамье. Причиной стало поведение португальского специалиста, схватившего за нос коллегу из "Галатасарая" Окана Бурука в поединке Кубка Турции.

    Также экс-тренера "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" оштрафовали на 292 500 турецких лир, что эквивалентно примерно 7 699 долларам.

    "Фенербахче" в таблице местной Суперлиги занимает второе место. Первое место удерживает "Галатасарай" с отрывом в 6 очков.

    www.ua-football.com

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