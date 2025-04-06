Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный боксерский промоутер, глава организации Top Rank Боб Арум высказался о будущем чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко.

«Все сейчас ждут заключение медиков относительно здоровья Ломаченко. Когда будет результат – мы все обнародуем. Сейчас все зависит не от желания самого Василия вернуться на ринг, а от выводов медиков относительно его проблем со спиной. Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко? У него их много, и поверьте мне, они отнюдь не связаны с его желанием боксировать», – сказал Арум.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua