Пьер Гасли: У меня хорошая стартовая позиция

Пьер Гасли был близок к выходу в финал квалификации Гран При Японии, но ему не хватило менее десятой секунды. Его напарник по команде Alpine Джек Дуэн во второй раз подряд закончил борьбу в первой сессии, показав девятнадцатое время.

Пьер Гасли (11-й): «После квалификации я испытываю смешанные эмоции. Как и ожидалось, борьба очень плотная – минимальные отрывы разделили большое количество машин.

Наша машина хорошо управлялась, я был доволен балансом и мог действительно атаковать в поворотах, особенно на первом и третьем секторах, на которых мы были конкурентоспособными. Я знал, что буду терять время на втором секторе, учитывая выбор настроек.

В целом, вся команда хорошо поработала, поскольку машина ощущается гораздо лучше. Я чувствую уверенность, и у меня хорошая стартовая позиция. Существует вероятность дождя в гонке, но я это только приветствую. На мокрой трассе бороться интереснее и появляются дополнительные возможности показать хороший результат. Посмотрим, как всё сложится».

Джек Дуэн (19-й): «Спасибо команде за напряженную работу по подготовке машины. Им пришлось приложить много усилий, и я очень за это благодарен.

Я начинал третью тренировку в роли отстающего, поэтому во время каждого выезда на трассу нужно было делать большие шаги вперёд. Машина управляется вполне хорошо, но ей по-прежнему не хватает стабильности. Нам предстоит проанализировать причины.

Учитывая скорость, выход во вторую часть квалификации был возможен, но я допустил небольшую ошибку на выходе из поворота «Ложка» на финальном круге, когда у машины проявилась недостаточная поворачиваемость. Мне пришлось отпустить педаль газа, что привело к потере времени на прямой.

Прогноз на завтра обещает переменчивую погоду, и это оставляет шансы отыграться в гонке. В этот уик-энд мы не пилотировали по мокрой трассе, так что все будут в равных условиях. В любом случае, какой бы ни была погода, постараюсь подняться наверх».

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