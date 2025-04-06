“Ментально я была разрушена. Это была мечта всей моей жизни”. Мария Саккари – о том, как у неё забрали возможность нести олимпийский флаг

Экс-третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари впервые открыто рассказала о драматичной истории, связанной с Олимпиадой в Париже, которая, по её словам, стала одним из самых тяжёлых переживаний в жизни и негативно сказалась как на ментальном, так и на физическом состоянии.



По словам Саккари, за несколько дней до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года президент Олимпийского комитета Греции сообщил ей, что она будет нести флаг страны во время торжественного парада по Сене. Для Марии, одной из главных звёзд греческого спорта, это стало исполнением мечты.

“Это было главным сном всей моей жизни. Когда мне сообщили, что я пойду рядом с Яннисом [Адетокунбо], я подумала: “Это самое большое, что когда-либо происходило со мной в спорте”, – вспоминает греческая теннисистка.

Однако вскоре эта мечта испарилась – ей сообщили, что решение изменено и флаг вручат другому спортсмену. Официальной причиной назвали итоги голосования спортивных федераций. Вместо Саккари флаг Греции доверили Антигони Дрисбиоти — чемпионке Европы по спортивной ходьбе.

Мария уверена: её отстранение не было связано с результатами на корте. По её словам, определяющим фактором стали политические мотивы – дело в её личной жизни. Саккари уже несколько лет состоит в отношениях с Константиносом Мицотакисом, сыном премьер-министра Греции.

“Мне сказали, что я недостаточно хороша, чтобы нести флаг. Я чувствовала, что это не из-за того, что я плохая теннисистка, а потому что некоторые люди не хотели поддерживать меня из-за того, с кем я встречаюсь. Это сильно меня ранило.

Для меня он – лучший парень на свете, я горжусь им и нашей связью. Он невероятно важен для меня – и как человек, и как поддержка в моей карьере”, – говорит Саккари, отмечая при этом, что такое решение – единственное в истории, когда флаг забрали у уже выбранного спортсмена.

Мария призналась, что эта ситуация стала для нее настолько болезненной, что буквально сломала её психологически и физически. На Играх она получила травму плеча, проиграла Мартe Костюк и снялась с первого же круга US Open, сыграв лишь один сет.



“У меня никогда не было проблем с плечом. После Олимпиады в Париже я просто не могла поднять руку. Это было ужасно. Я была несчастна на Олимпиаде. Это должна была быть главная спортивная радость, а я ненавидела каждую минуту. Я просто не могла справиться. Ментально я была разрушена”, – призналась гречанка.

По её словам, за всю жизнь только смерть дедушки – первого тренера Марии – стала более тяжёлым эмоциональным потрясением. Осенью прошлого года она всерьёз задумывалась о завершении карьеры.

“Я говорила маме, что уже никогда не вернусь на прежний уровень. А она отвечала: “Ты справишься, я уверена”. Она была моим главным источником поддержки”, – вспоминает Мария.

Мария Саккари подчёркивает, что не вовлечена в политику, а к семье её партнёра относится с уважением и теплом.

“Я вижу в его отце не премьер-министра, а просто отца. Его семья – невероятно добрые и открытые люди, и я им за это благодарна. Сейчас я счастлива с тем, кто я есть. И если кого-то не устраивает, что я встречаюсь с сыном премьер-министра – это их право. Я счастлива в личной жизни, и этого мне достаточно».

На данный момент Мария Саккари занимает 64-е место в рейтинге WTA. В этом году она провела 19 матчей, в которых одержала лишь 7 побед. После поражения во втором круге соревнований в Чарльстоне на этой неделе, она покинет топ-80 мирового рейтинга.



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