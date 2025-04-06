Нестареющий Сидни Кросби отметился еще одним достижением в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз» 37-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил очередное свое достижение.

Кросби забросил три шайбы и отдал результативную передачу. Сидни имеет теперь в своем активе 12 подряд матчей с набранными очками. А это является повторением лучшего результата в истории лиги для игроков в возрасте 37+ лет.

До нападающего «Питтсбурга» это удавалось сделать Джо Сакику и Мэтью Шнайдеру в сезоне 2006/07, Бретту Халлу в сезоне 2003/04, а также Жану Беливо в сезоне 1970/71.

Сам матч закончился победой «Питсбург Пингвинз» со счетом 5:3, а Сидни Кросби сделал свой 14-й хет-трик в карьере.

sport.ua