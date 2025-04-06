Лига 1. Лион – Лилль 2:1. Команда Паулу Фонсеки врывается в топ-4

Пока "Пари Сен-Жермен" праздновал свое чемпионство в Лиге 1, вечер французского футбола продолжился матчем 28-го тура между "Лионом" и "Лиллем". Обе команды ведут борьбу за место в четверке лучших команд турнира.

Уже на первой минуте счет в этом поединке был открыт – «Лилль» неожиданно вышел вперед. После подачи с углового одноклубник Бафоде Диаките сбросил мяч в его направлении, а тот прицельным ударом переправил мяч в сетку ворот «Лиона». Все произошло максимально быстро, хотя это взятие ворот на 47-й секунде было лишь третьим самым быстрым голом в текущем сезоне. Блестящее и очень живое начало от гостей подарило нам настоящую интригу в этой игре.

Райан Шерки, начинавший матч на скамейке запасных, был вынужден выйти на поле на 7-й минуте, заменив Эрнеста Нуама, получившего повреждение. Паулу Фонсека потерял еще одного вингера, потому что ранее травмировался Малик Фофана.

В первые 20 минут преимущество было на стороне «мастифов», но футболистам «Лиона» удалось выровнять положение, а затем сравнять счет. Они пытались строить атаки, хотя острых моментов у них не возникало, пока на 37-й минуте Эрик Ваттелье не указал на одиннадцатиметровую отметку, воспользовавшись помощью видеоассистента. У Тома Менье была зафиксирована игра рукой в штрафной площадке. К мячу подошел Александер Ляказетт и в спокойном стиле реализовал пенальти. Затем у «ткачей» стало больше моментов, однако счет в первой половине остался неизменным.

Второй тайм начался очень спокойно. "Лион" владел инициативой и контролировал мяч на своей половине поля, им удавалось периодически угрожать воротам Люка Шевалье благодаря длинным передачам в направлении Ляказетта, который должен был за них цепляться. Игра становилась более интенсивной, а подопечные Паулу Фонсеки терпеливо выжидали свой шанс.

На 64-й минуте "Лилль" имел возможность снова выйти вперед, но свежий Матиас Фернандес-Пардо не смог реализовать свой выход один на один с Лукасом Перри. Бразильский кипер свел на ноль все старания "догов". Уже через несколько минут "Лион" ответил на атаки своего соперника. Райан Шерки впервые в этом матче вывел свою команду вперед. Главная звезда этой команды прекрасно разобрался в штрафной площадке с соперниками и нанес точный выстрел.

Под конец матча острые моменты были у обеих команд, но больше всего не везло гостям. На 90-й минуте у "Лиона" был просто невероятный шанс поставить точку в этой игре, но Тьяго Альмада не смог пробить Шевалье, который быстро среагировал на его удар с близкого расстояния после прострела от Жоржа Микаутадзе. Тем не менее двух голов им хватило для того, чтобы заработать три очка и ворваться на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1.

На данный момент у "Лиона" уже 48 очков, а "Лилль", который опустился на шестую строчку, остается с 47 набранными баллами и рискует опуститься еще ниже по итогам 28-го тура. Многое зависит от матча между "Реймсом" и "Страсбуром", который состоится в это воскресенье.

Лига 1. 28-й тур

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

"Лион" — "Лилль" 2:1

Голы: Ляказетт (38, пен), Шерки (70) — Диаките (1)

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Матич (Верету, 68), Тессманн — Альмада (Акуоку, 90+1), Толиссо, Нуама (Шерки, 7) — Ляказетт (Микаутадзе, 69)

"Лилль": Шевалье — Гудмундссон (Исмаили, 83), Александру, Диаките, Менье — Гомеш (Бенталеб, 84), Андре, Мукау (Фернандес-Пардо, 61) — Гаральдссон, Дэвид (Акпом, 71), Баккер (Сахрауи, 71)

Предупреждения: Ляказетт (22), Толиссо (25), Мейтленд-Найлз (77) — Андре (56), Диаките (73)

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