ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела пятый и последний матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником была Япония, которая уже выполнила задачу сохранения места в этом дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Японии. Украина не набрала один пункт и не сумела гарантировать себе выход в элитный дивизион.

В первом периоде шестой гол в пяти матчах оформил Виктор Захаров. Форвард воспользовался ошибкой противника и отправил шайбу в пустые ворота. Захаров забивает в каждой игре на турнире.

Жаль, что опять не забили в большинстве. Две минуты игроки не выпускали японцев из зоны, но снова безуспешно. Ни одного гола в численном преимуществе на этом ЧМ. А сразу после этого Япония сравняла счет, использовав проблемы украинцев в своей зоне. В целом, вторая половина периода полностью осталась за соперником, который имел еще несколько шансов.

На старте второго периода у сборной было полторы минуты в большинстве 5 на 3 – забить не удалось. После этого украинцы играли 5 на 3 еще 30 секунд и еще минуту до своего удаления 5 на 4, однако результат лучше не становится. 17 пустых попыток в большинстве на турнире, хотя тренеры пробовали различные схемы и комбинации игроков. А вот Япония, получив свое большинство, сразу забила и вышла вперед. Команда посыпалась и пропустила третью шайбу.

В третьем периоде украинцы отыграли одну шайбу силами Вороны, но на большее команду не хватило. Поражение 2:3 в ситуации, когда для выхода в элиту хватило одного очка.

Поражение в основное время означает, что теперь Украина зависит от матчей Великобритании и Италии. Один пункт британцев с Польшей и победа Италии над аутсайдером Румынией в основное время оставляет Украину вне топ-2 и элитного дивизиона.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Япония – Украина 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 04:58 Захаров – 0:1, 13:22 Накаджима – 1:1, 29:38 Кимура (Ханзава, Сато – больш) – 2:1, 30:31 Судзуки (Осогай) – 3:1, 51:50 Ворона (Захаров) – 3:2

Вратари: Оцука – Левшин

Броски: 23 – 30

sport.ua