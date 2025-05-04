“Лаки лузер” из Канады, имеющий украинские корни, стал главной сенсацией турнира в Мадриде

78-я ракетка мира Габриэль Диалло попал в основу “Мастерса” на отказе Карлоса Алькараса и смог дойти до четвертьфинала



23-летний теннисист уступил в финале квалификации Борне Чоричу, но получил еще один шанс, заменив в основе третью ракетку мира.

“Я был уже вне турнира, а потом мне позвонили и сказали, что я могу занять чье-то место, – рассказал Диалло в интервью ATPTour.com. “Я знал, что я должен делать, знал, что сделал неправильно в моем последнем матче, и я значительно улучшил эти моменты. Ты как будто чувствуешь немного больше свободы, поскольку это второй шанс. К счастью, мне удалось показать несколько хороших матчей”.

Диалло победил в Мадриде таких соперников как Зизу Бергс, Кэмерон Норри и Григор Димитров (спас 3 матчбола), уступив в дебютном четвертьфинале на Мастерсе Лоренцо Музетти.

В описании на своей странице в Instagram спортсмен указал университет Кентукки, где он учился и играл в теннисной лиге NCAA, а также добавил – “козак”.



Двухметровый теннисист с мощной подачей имеет украинское и африканское происхождение. Его отец из Гвинеи, а мама – из Украины. Папа родился в поселке, который Габриэль даже не сможет показать на карте, настолько он маленький. Позже его отец переехал в бывший СССР, где и познакомился с украинкой Ириной. Они иммигрировали в Канаду, где в 2001 году в Монреале родился Габриэль.

“Я очень открыт и очень горжусь своим наследием с обеих сторон”, – рассказал теннисист в 2024 году во время выступления на US Open. “Мысль о моих родственниках, которые наблюдают за мной в Гвинее, наблюдают за мной в Украине, придает мне много сил”.

Прошлогодний US Open стал лишь вторым турниром Grand Slam в карьере канадца, где он сыграл в основе. Однако он отметился не только успешной квалификацией, но и победой над 24-м сеяным Артуром Фисом.

С 6 лет родители будущего теннисиста брали его на матчи на стадион IGA (именно там проходит турнир серии 1000 “Canadian Open”), что находится вниз по улице от их дома в Монреале.

“Мы иммигранты в первом поколении. Мы приехали с двумя чемоданами и не обязательно работали в той сфере, в которой учились”, – вспоминает Ирина Диалло, которая сама играла в гандбол на профессиональном уровне.



Маленький Габриэль был энергичным и подвижным, поэтому спорт казался идеальным занятием для мальчика.

“Мы считаем, что для ребенка очень важно попробовать несколько вещей, – рассказала Ирина. – Он играл на фортепиано, занимался дзюдо, футболом, рисованием, научился играть в шахматы. Что-то ему понравится, что-то не очень, а что-то останется на всю жизнь. У нас такая концепция образования”.

“Тренеры по теннису заметили моим родителям, что я очень талантлив, что я хочу остаться на корте как можно дольше. Родители, не зная, на что они идут, сказали себе: “Мы оставляем его в теннисе”, – говорит Габриэль.

До 11 лет Диалло тренировался в национальном центре шесть раз в неделю во второй половине дня в рамках программы развития Федерации тенниса Канады. Перед школой он присоединялся к своей маме в парке Уиллери, чтобы тренировать работу ног.

“Ничего из этого не было принудительным, – вспоминает Габриэль. – Для меня это было весело. То, что я пропускал школу, я не считал это жертвой, потому что мне это действительно нравилось. Мне нравилось тренироваться и мне нравилось играть. Я всегда хотел выигрывать турниры Grand Slam”.

Примерно в это время Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в незабываемом финале Australian Open-2012, который длился почти 6 часов. “Я помню, что пытался играть, как Новак, имитировать его скольжение, просто двигаться и не пропускать мяч. Я и мои друзья пытались воссоздать тот финал”. Среди друзей Габриэля в то время – Феликс Оже-Альяссим. В детстве он даже тренировался под руководством отца Феликса и до сих пор сохраняет с Оже-Альяссимом близкие отношения.

В 14 лет Габриэль стал еще ближе к своим кумирам, когда работал на “Rogers Cup” в струнном киоске.

“Я занимался администрированием, выписывал счета игрокам, вносил их в их файлы. А потом я резал струны, наносил логотипы. Я приходил домой в 8 утра, выходил в 10 или 11 вечера, особенно в начале турнира, когда было очень много работы”, – вспоминает он. Тогда от увидел Кеи Нисикори и Ника Кириоса (“он был ростом 195 см, но в моей голове он был 216!”).

“Это была моя первая настоящая работа с зарплатой. Мне платили катушками струн, не знаю, было ли это законно! Но это дорого, $200, $300 легко. Это научило меня ценить работу. Когда ты держишь катушку в руке, после очень тяжелой работы, никакое другое удовольствие не могло бы с этим сравниться”.



В 2018 году благодаря своим тренировкам Диалло получил теннисную стипендию в Университете Кентукки, где он изучал финансы. В 2022 году Габриэль перешел на профессиональный уровень. В том же сезоне он одержал свою первую громкую победу в Туре над 62-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом на домашнем Мастерсе. “Раньше я даже никогда не тренировался с кем-то из первой сотни рейтинга”, – говорит теннисист. Вскоре после этого Диалло начал работать с профессиональным тренером Мартином Лорандо.

В интервью South China Morning Post во время выступления на турнире в Гонконге в начале этого года Диалло рассказал, что его мама “сильно страдает” из-за событий в Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

“Когда ты видишь, что страна, откуда родом твоя мама, в таком тяжелом положении, это плохое чувство. Я стараюсь быть рядом с мамой насколько это в моих силах. С моим образом жизни это непросто, но мы почти ежедневно общаемся по FaceTime и она приезжает на турнире, когда может. В феврале в Монреале мы играем матч Кубка Дэвиса, и тогда я увижусь с семьей. Мы стараемся уделять друг другу столько времени, сколько можем”.

Благодаря своему успеху в Мадриде Габриэль подойдет вплотную к топ-50 мирового рейтинга (53-е место). В его активе сейчас 3 титула на “челленджерах” в одиночном разряде и один – в парном. В 2022 году Диалло в составе сборной Канады выиграл Кубок Дэвиса (свой единственный одиночный матч в Финале против Ласло Джере из Сербии он проиграл). В прошлом году канадец впервые дошел до финала турнира АТР 250 в Казахстане.

Размышляя о собственных целях в карьере, Диалло говорит: “Я бы сказал, что моя мечта – раскрыть весь свой потенциал, потому что, очевидно, люди вокруг меня верят, что у меня отличная игра и что я могу подняться в рейтинге. Но все начинается с меня. Я также верю, что у меня есть потенциал. Поэтому я просто хочу максимизировать свою игру, и куда бы это меня не привело, я смогу спокойно спать ночью, и буду чрезвычайно счастлив и горд собой”.

По материалам: www.scmp.com, macleans.ca, www.lapresse.ca, www.usopen.org, www.atptour.com, www.atptour.com



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