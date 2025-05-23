Гамбург. Коболли одержал волевую победу в полуфинале и будет играть за свой самый крупный титул в карьере

На турнире ATP 500 в Германии известны участники финального поединка



Гамбург, Германия • 18-24 мая • грунт • €2,320,160

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (-, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) 6:1, 6:4

Флавио Коболли (Италия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 2:6, 7:5, 6:4

• Флавио Коболли взял реванш у Томаса Мартина Этчеверри за поражение на Australian Open в этом году и сумел победить его впервые за пять очных встреч. Теннисисты провели на корте почти три часа игрового времени и сделал по три брейка.

23-летний Коболли второй раз в сезоне и третий раз в карьере сыграет в финале турнира АТР. В конце марта итальянец стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Бухаресте.

В решающем поединке соревнований в Гамбурге Флавио Коболли сыграет против 17-й ракетки мира Андрея Рублева, с которым ранее на теннисном корте не встречался.

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