Берра: В теории в квалификации можно использовать C4

Шинники Pirelli подвели итоги первого дня работы на трассе в Монако, где, как и на предыдущем этапе в Имоле, используется резина трёх самых мягких составов, в том числе C6.

В основном команды применяли именно его – в общей сложности на C6 за два часа тренировок они проехали 574 круга, но были задействованы и шины двух других составов. На долю Medium пришлось 427 кругов, на Hard – 221 круг.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Довольно напряжённый день, в течение которого мы собрали большой объём данных. Важно было посмотреть, как после дебюта в Имоле здесь будет работать резина C6, и признаки, которые мы видели на прошлой неделе, повторились и здесь.

Самые мягкие шины линейки 2025 года оказались немного быстрее, чем C5, а после одного или двух кругов в умеренном темпе их эффективность почти полностью восстанавливается. Учитывая характерные особенности резины самого мягкого состава, также было понятно, что гонщики не вполне уверенно пилотировали на таких шинах, когда пытались показать хорошее время уже на первом быстром круге.

В теории это даёт возможность в одной или двух квалификационных сессиях использовать резину состава Medium. Более того, поскольку в этот уик-энд действует особое правило, выбор шин для финала квалификации также отразится на гонке.

Например, 13 гонщиков семи команд уже сегодня использовали по комплекту жёсткой резины – следовательно, на воскресенье у них остаётся только один такой комплект. Пять гонщиков (Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон, Айзек Хаджар и Лиам Лоусон) в каждой из двух сессий использовали по одному комплекту Medium.

Как часто бывает в Монако, результаты на круге постепенно становились всё лучше, отчасти из-за того, что трасса постепенно покрывалась слоем отработанной резины (асфальтовое покрытие на участке от 12-го до 3-го поворотов обновлено), но в основном это связано с тем, что гонщики пилотировали всё увереннее.

Тем не менее, скорости были всё-таки чуть ниже, чем на прошлогодних пятничных тренировках, причём Шарль Леклер показал лучшее время и тогда.

В плане износа шин мы видели некоторые признаки гранулирования на Medium под конец длинных серий кругов, но это абсолютно предсказуемое явление на такой трассе в этих условиях».

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