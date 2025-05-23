Стало известно, с кем Усик хочет подраться после реванша с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Менеджер команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал, с кем украинский боксер стремится провести бой после реванша с Даниэлем Дюбуа.

«Бой с Джейком Полом – это великолепное шоу. Представьте себе объявление – абсолютный чемпион по боксу заходит в клетку, чтобы драться по правилам ММА против парня, который победил нескольких бойцов ММА на боксерском ринге. Это было бы то, что фанаты хотели бы увидеть.

Нам нужно было бы полностью изменить наш тренировочный лагерь – привлечь экспертов по борьбе и кикбоксингу, чтобы овладеть техникой, необходимой для клетки. Мы увидели реакцию команды Джейка Пола – им нравится эта идея. Усик сказал: «Почему бы и нет? Это круто – я люблю вызовы». Он даже вспомнил, что в детстве боролся и участвовал в рукопашных боях.

Это был бы отличный бой в клетке. Но сейчас наше внимание сосредоточено на бою 19 июля в Лондоне. После этого мы вернемся к переговорам с командой Джейка Пола», – сказал Лапин.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua