Примера. Бетис – Валенсия 1:1. Репетиция финала Лиги конференций для хозяев

Хозяева повели в счете в конце первого тайма. Очередной свой гол по передаче Иско забил Антони.

Во втором тайме первый гол за "Валенсию" забил Мир после блестящей передачи Алмейды.

В общем, равная игра завершилась закономерной ничьей.

"Бетис" остался на 6-й позиции и в следующем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы. 28 мая команду ждет финал Лиги конференций против "Челси". "Валенсия" завершила сезон на 12-й позиции.

38-й тур Примеры.

Севилья. "Бенито Уильямарин"

"Бетис" – "Валенсия" 1:1

Голы: Антони, 40 – Мир, 75

"Бетис": Адриан – Руибаль, Бартра (Мэнди, 73), Натан, Родригес (Перро, 76) – Альтимира, Форнальс, Иско (Карвалью, 73) (Ло Чельсо, 60) – Родригес (Эззальзули, 60), Кучо (Бакамбу, 60), Антони.

"Валенсия": Мамардашвили – Васкес, Диакаби, Таррега, Москера – Лопес (Мир, 68), Барренчеа, Герра (Жайме, 68), Перес (Риоха, 56) – Алмейда, Садик (Дуро, 56).

Предупреждения: Натан, 90+3 – Таррега, 59, Мир, 84.

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